Четырехлетняя девочка погибла из-за отсутствия медпомощи в «Эр-Рукбане»

Оккупированный подконтрольными США группировками сирийский лагерь «Эр-Рукбан» давно ассоциируется у международного сообщества с болью и страданиями сбежавших от войны людей. На днях из-за отсутствия медпомощи в лагере умерла четырехлетняя девочка.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местный источник в Facebook (@abbad.syriadze.7). Причина смерти ребенка — отправление плохой водой и отсутствие необходимой медпомощи, которая недоступна практически всем жителям «Эр-Рукбана»

«Из-за нехватки нормальной питьевой воды моя дочка практически сразу заболела. Она сильно отравилась, а лекарств не было. Дочь угасала у меня на руках», — сообщила мать погибшей девочки.

По ее словам, покинуть лагерь, чтобы добраться до ближайшей больницы, не разрешалось. Девочку удалось похоронить лишь спустя неделю на местном кладбище, которое растет с каждый днем. Многие обитатели лагеря говорят об острой нехватке продуктов питания, хорошей воды и лекарств. Кроме того, отходы с территории «Эр-Рукбана» практически не вывозятся, а жители вынуждены рыть выгребные ямы возле своего жилья.

Это становится причиной распространения инфекционных заболеваний. Два из трех медпунктов, находящихся в «Эр-Рукбане» — «Тадмор» и «Карьятейн» — оказывают услуги только за деньги, которых нет у большинства беженцев. Третий пункт «Шам» контролируют боевики, в нем почти нет лекарств и огромные очереди. Подконтрольные американской стороне охранники лагеря не выпускают оттуда беженцев, которые хотят получить медпомощь в Иордании.

Ситуация в «Эр-Рукбане» останется преждней пока американцы находятся в зоне вокруг Ат-Танфа и контролируют лагерь, отмечает ФАН.