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«Большая семерка» осудила планы Зеленского по поводу люстрации Порошенко

13:55   12 Июля 2019
Россия

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации высших должных лиц. Об этом 12 июля сообщает РИА Новости. 

Накануне украинский лидер высказал идею о люстрации по отношению к бывшему руководству страны, работавшему с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года. 

В качестве причин для такого решения в пояснительном записке названы злоупотребление служебным положением и властью, а также избегание ответственности за действия, направленные на личное обогащение. 

Действие нового закона может распространяться на президента, депутатов, спикеров Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, Антимонопольный комитет и Фонд госимущества, секретаря СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также на оборонные предприятия. Таким образом, люстрация коснется и Петра Порошенко, который занимал пост президента Украины с 7 июня 2014-го по 19 мая 2019 года. 

Агентство напоминает, что люстрация была одним из требований демонстрантов, выступающих с ноября 2013 года по февраль 2014-го. 

По мнению президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио, закон о люстрации не соответствует евростандартам. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#порошенко #украина #люстрация #зеленский

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