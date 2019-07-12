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13:41   12 Июля 2019
Россия

Задержанный замглавы ПФР признал вину в получении взятки в четыре миллиона рублей

Задержанный замглавы ПФР признал вину в получении взятки в четыре миллиона рублей

Экс-заместитель руководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов признался в получении взятки в размере почти 4,5 миллиона рублей. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на следователя. 

По информации агентства, следствие просит арестовать Иванова на срок до 9 сентября. 

«Иванов написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере не менее 4 млн 400 тысяч рублей», — сообщил собеседник ТАСС.

Следователь заявил, что Иванов дал признательные показания, а также изобличил других совершивших преступления лиц. 

Прокурор попросил избрать к Иванову меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с признанием им вины. Его подозревают в совершении преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ «Получение взятки». 

Кроме этого, будет рассмотрен вопрос о заключении под стражу второго участника дела — директора по работе с госструктурами ООН «Техносерв менеджемент» Алексея Копейкина, которого подозревают в преступлении, предусмотренном статьей УК РФ «Дача взятки». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #взятка #общество #ук рф #пфр

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