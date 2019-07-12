«Силы Тигра» отразили атаку «Нусры»* на северо-западе Сирии

Сирийская арабская армия (САА) отбила новое наступление «Хайят Тахрир аш-Шам» и других террористов в направлении поселка Хамамият в провинции Хама. Подразделения «Силы Тигра» противостояли 250 боевикам, вооруженным бронетехникой, минометами и крупнокалиберными пулеметами.

Как сообщает корреспондент ФАН в Сирии, боевики «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и союзные им силы попытались отвоевать населенный пункт Хамамият, контроль над которым террористы утратили в результате успешной контратаки штурмовых отрядов генерала Сухейля Аль-Хасана.

Массированное нападение джихадистов удалось остановить. Уцелевшие боевики вернулись на исходные позиции в поселок Кафр-Зета для перегруппировки. Не исключено, что в скором времени джихадисты вновь попытаются атаковать районы САА на севере Хамы.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена в РФ