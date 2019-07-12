Путепровод в Реутове будет готов на три месяца раньше срока 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Реутов, чтобы ознакомиться с ходом строительства путепровода, который свяжет Носовихинское и Горьковское шоссе. Об этом сообщает портал «360» 12 июля.

Сейчас железнодорожный переезд в этом районе создает крупные пробки, некоторые люди стоят по часу в ожидании проезда поездов. Жители Подмосковья попросили областного главу решить проблему и строительство началось.

Согласно плану, к 15 июля будут окончены работы с асфальтовым покрытием и начнется установка пролетных строений. На данный момент специалисты монтируют сам объект, подпорные стены, а также переустраивают связные линии. В работе задействованы порядка 120 рабочих и 20 единиц техники.

Последнюю главную балку установили под взором Воробьева. Стоит отметить, что срок строительства путепровода обозначен до декабря текущего года, однако решение транспортной проблемы будет гораздо раньше — уже в сентябре. Именно в первый месяц учебного года будет готов путепровод длиной 1,2 километра с четырьмя полосами движения.

«Очень приятно, что строители добросовестно работают», — отметил глава области.

Он отметил, что население очень ждет этот инфраструктурный объект, так как он разгрузит сам Реутов, Балашиху и микрорайон Железнодорожный. Пропускная способность путепровода, по словам губернатора, составит 30 тысяч машин, а его ввод в эксплуатацию сделает движение более безопасным.