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14:03   12 Июля 2019
Россия

Путепровод в Реутове будет готов на три месяца раньше срока 

Путепровод в Реутове будет готов на три месяца раньше срока 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Реутов, чтобы ознакомиться с ходом строительства путепровода, который свяжет Носовихинское и Горьковское шоссе. Об этом сообщает портал «360» 12 июля.

Сейчас железнодорожный переезд в этом районе создает крупные пробки, некоторые люди стоят по часу в ожидании проезда поездов. Жители Подмосковья попросили областного главу решить проблему и строительство началось.

Согласно плану, к 15 июля будут окончены работы с асфальтовым покрытием и начнется установка пролетных строений. На данный момент специалисты монтируют сам объект, подпорные стены, а также переустраивают связные линии. В работе задействованы порядка 120 рабочих и 20 единиц техники.

Путепровод в Реутове будет готов на три месяца раньше срока 

Последнюю главную балку установили под взором Воробьева. Стоит отметить, что срок строительства путепровода обозначен до декабря текущего года, однако решение транспортной проблемы будет гораздо раньше — уже в сентябре. Именно в первый месяц учебного года будет готов путепровод длиной 1,2 километра с четырьмя полосами движения.

«Очень приятно, что строители добросовестно работают», — отметил глава области.

Он отметил, что население очень ждет этот инфраструктурный объект, так как он разгрузит сам Реутов, Балашиху и микрорайон Железнодорожный. Пропускная способность путепровода, по словам губернатора, составит 30 тысяч машин, а его ввод в эксплуатацию сделает движение более безопасным.

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Автор: Анна Манц
#воробьев #подмосковье #путепровод #реутов

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