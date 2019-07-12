Член ОП обнародовал фото мертвых душ московской оппозиции

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло во время пресс-конференции в Москве представил факты, доказывающие подделку подписей «независимыми» кандидатами в Мосгордуму.

Общественник показал фотографии надгробий москвичей, чьи подписи подделывала юрист ФБК Любовь Соболь, которая также пытается попасть в столичный парламент.

По данным общественника, ему и его помощникам, в соответствии с законодательством, был направлен комплект из 300 подписных листов за кандидатов в Мосгордуму. Документы пришли от Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и других. Ремесло подчеркнул, что листы выбирались случайно.

Член ОП заявил, что проверил каждую подпись по базам данных и соцсетям, а волонтеры провели обход по квартирам. В результате выяснилось, что из трех сотен подписей 50 принадлежат людям, которых нет в живых, а судьба еще 11 «подписавшихся» неизвестна. Комиссия также сравнила подписи умерших с подписями, которые были проставлены в документах кандидатов.

Ремесло добавил, что оппозиционеры брали данные москвичей из баз данных, чтобы «нарисовать» их подписи. Более того, эта кампания по подделке «автографов» являлась координированной. В штабах кандидатов, отметил он, прекрасно знали о фальсификациях. К примеру, по словам Ремесло, Соболь меняла даты рождения некоторым из умерших, понимая, что к подписям людей весьма преклонного возраста в комиссии отнесутся с подозрением.