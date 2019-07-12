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13:57   12 Июля 2019
Россия

Член ОП обнародовал фото мертвых душ московской оппозиции

Член ОП обнародовал фото мертвых душ московской оппозиции

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло во время пресс-конференции в Москве представил факты, доказывающие подделку подписей «независимыми» кандидатами в Мосгордуму.

Общественник показал фотографии надгробий москвичей, чьи подписи подделывала юрист ФБК Любовь Соболь, которая также пытается попасть в столичный парламент.

По данным общественника, ему и его помощникам, в соответствии с законодательством, был направлен комплект из 300 подписных листов за кандидатов в Мосгордуму. Документы пришли от Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и других. Ремесло подчеркнул, что листы выбирались случайно.

Член ОП заявил, что проверил каждую подпись по базам данных и соцсетям, а волонтеры провели обход по квартирам. В результате выяснилось, что из трех сотен подписей 50 принадлежат людям, которых нет в живых, а судьба еще 11 «подписавшихся» неизвестна. Комиссия также сравнила подписи умерших с подписями, которые были проставлены в документах кандидатов.

Член ОП обнародовал фото мертвых душ московской оппозиции

Ремесло добавил, что оппозиционеры брали данные москвичей из баз данных, чтобы «нарисовать» их подписи. Более того, эта кампания по подделке «автографов» являлась координированной. В штабах кандидатов, отметил он, прекрасно знали о фальсификациях. К примеру, по словам Ремесло, Соболь меняла даты рождения некоторым из умерших, понимая, что к подписям людей весьма преклонного возраста в комиссии отнесутся с подозрением.

«А сотрудники штаба Гудкова меняли данные паспорта так, чтобы можно было пробить действительность паспорта, но нельзя узнать личность. И это не считая копирования одинаковых данных из одного листа в другой», — сообщил Ремесло.

 

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Автор: Алла Ларионова
#мосгордума #соболь #подделка подписей

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