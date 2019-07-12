«Ленфильм» нашел спасение в Китае

Генеральный директор «Киностудии Ленфильм» Эдуард Пичугин в комментарии «Политике сегодня» рассказал о культурной экспансии в Китай и признал, что объявленным в 2015 году планам выпустить в 2019 году не менее 15 полнометражных фильмов, довести количество сериалов в год до четырех и увеличить выручку до 1,2 млрд. рублей пока не удалось сбыться.

«Своих [фильмов] нет — мы обслуживаем. Обслуживаем больше гораздо, под 200 проектов, контрактов, которые к нам приходят. Где-то мы совместно участвуем, на своих ресурсах не получилось по ряду причин (отсутствие поддержки федерального министерства культуры, мы далеко от Москвы находимся, поэтому у нас поддержка только города и инвесторов). Мы нашли для себя способ выживания: мы открыли для себя Китай, как главного партнера. И таким образом спасемся от этой ситуации. Новый план у нас», — сказал Пичугин.

О прокате российского кино в Поднебесной «Ленфильм» договорился с крупной китайской компанией-дистрибьютором. Кооперация с восточным партнером не только творческая, но и коммерческая. Соседи участвуют в создании некоторых фильмов.