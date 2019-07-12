СМИ раскрыли схемы «распила» средств в «Водоканале»

Сомнительные закупки «Водоканала» и приобретение услуг, на которые предприятие выделяло миллиарды рублей, вели к стабильному росту тарифов на воду, которые оплачивались жителями Санкт-Петербурга.

Подозрительную деятельность организации курировал на то время вице-губернатор города Игорь Албин, который закрывал глаза на огромные нецелевые траты и нарушения условий закупок.

Об этом в пятницу пишет информационное агентство RUPOSTERS, которое провело собственное расследование.

Авторы материала обратили внимание на то, какие огромные суммы «Водоканал» выделял на охрану безопасности, и в частности на служебных собак, которых очень любил бывший глава предприятия Феликс Кармазинов, а позже и его преемник на этом посту Евгений Цепиков.

«Охранное предприятие «Руд-с», предоставлявшее собак, получило от «Водоканала» в 2016 году 397 миллионов рублей, а в 2019 еще 222 миллиона. Стоит отметить, что все остальные государственные контракты данного охранного предприятия вместе взятые не превышают нескольких миллионов рублей.

Также интересно обратить внимание на лизинговые расходы «Водоканала», которые наносили предприятию наибольший ущерб.

Как выяснили в Контрольно-счетной палате «Водоканал» сотрудничал с «Северо-Западной Лизинговой Компанией», которую контролировал друг Кармазинова Владимир Агиян, прежде руководивший компанией «Водоканалстрой» и получил контрактов на общую сумму более 10 миллиардов рублей.

К настоящему моменту «Водоканал» имеет задолженность перед лизинговой компанией в размере 1,3 миллиарда рублей, которую та пытается получить с него через петербургский Арбитражный суд. Однако еще до начала суда «Водоканал» уже начал заключать новые договоры с ООО «АВС Лизинг», и успел их согласовать на сумму примерно в 1,5 миллиарда рублей.

В расследовании издания приводится еще множество примеров сомнительных сделок на сотни миллионов рублей, которые заключало руководство «Водоканала».

По мнению автора, подобные «распилы» небыли бы возможны, если бы деятельность Кармазинова и Целикова не покрывалась сверху, а так как в то время «Водоканал» контролировался вице-губернатором Игорем Албиным, именно на нем и лежит ответственность да регулярные повышения тарифов на воду для рядовых петербуржцев.