Visa отметила стратегическую важность российского рынка

Международная платежная система Visa опровергла недавние сообщения о якобы уходе из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании 12 июля.

Ранее газета «Коммерсантъ» заявила, что платежные системы Visa и MasterCard, возможно, покинут российский рынок из-за новых положений закона «О национальной платежной системе». Авторы публикации со ссылкой на экспертов утверждают, что эти международные компании не смогут выполнять новые правила.

В пресс-службе Visa же указали, что организация будет обеспечивать бесперебойные безналичные платежи для всех участников торговой сделки на территории России. К тому же, федерация является стратегически важным для системы рынком.