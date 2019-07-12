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13:28   12 Июля 2019
Россия

Visa отметила стратегическую важность российского рынка

Visa отметила стратегическую важность российского рынка

Международная платежная система Visa опровергла недавние сообщения о якобы уходе из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании 12 июля.

Ранее газета «Коммерсантъ» заявила, что платежные системы Visa и MasterCard, возможно, покинут российский рынок из-за новых положений закона «О национальной платежной системе». Авторы публикации со ссылкой на экспертов утверждают, что эти международные компании не смогут выполнять новые правила.

В пресс-службе Visa же указали, что организация будет обеспечивать бесперебойные безналичные платежи для всех участников торговой сделки на территории России. К тому же, федерация является стратегически важным для системы рынком.

«Компания Visa не комментирует суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения», — подчеркнули в публикации.

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Автор: Анна Манц
#работа #visa

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