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13:28   12 Июля 2019
Россия

Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду

Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду

Министр культуры России Владимир Мединский вручил паспорт РФ американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду. Церемония состоялась в отделе книжного фонда Государственного исторического музея в пятницу, 12 июля.

Об этом сообщает РИА Новости. Глава Минкульта отметил, что российский лидер Владимир Путин выдал гражданство Лоуэнфельду месяц назад. Мединский назвал дату символичной, поскольку это произошло через несколько дней после дня рождения переводчика и 220-летия со дня рождения Пушкина.

«В мире вы известны, прежде всего, как замечательный переводчик, наверное, лучший переводчик его произведений на английский язык», — подчеркнул министр.

Мединский напомнил, что Пушкина называют «солнцем русской поэзии» и очень радостно, что благодаря Лоуэнфельду «солнце светит для миллионов англоязычных читателей». В свою очередь, пушкинист поклялся соблюдать Конституцию РФ и защищать ее.

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Автор: Арсений Аскольский
#мединский #паспорт рф #пушкин

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