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13:21   12 Июля 2019
Весь мир

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

Литовский лидер Гитанас Науседа в пятницу, 12 июля, во время торжественной речи в парламенте сообщил, что планирует сохранить курс Вильнюса на углубленную евро-атлантическую интеграцию и тесные отношения с Европейским союзом и США. По его словам, стратегический курс страны останется твердым и последовательным.

«Более углубленная евро-атлантическая интеграция и тесные отношения как с ЕС, так и с США», — добавил президент.

Гитанас Науседа подчеркнул важность развития диалога с Варшавой, Ригой и Таллином. Вместе с соседями Вильнюс добьется «энергетической независимости» и отстоит интересы Литвы в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #сша #литва #общество

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