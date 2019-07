Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

Литовский лидер Гитанас Науседа в пятницу, 12 июля, во время торжественной речи в парламенте сообщил, что планирует сохранить курс Вильнюса на углубленную евро-атлантическую интеграцию и тесные отношения с Европейским союзом и США. По его словам, стратегический курс страны останется твердым и последовательным.

Гитанас Науседа подчеркнул важность развития диалога с Варшавой, Ригой и Таллином. Вместе с соседями Вильнюс добьется «энергетической независимости» и отстоит интересы Литвы в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

Today I took the oath of allegiance to the Nation and Homeland. I send a message of unity and openness to all Lithuanians around the world, to our friends and allies. #Lithuania pic.twitter.com/d0Ei53uEPz