Москвичи не знают, как их усопшие родственники «подписались» за выдвижение Соболь

Подпись скончавшегося жителя Москвы Анатолия Ткаченко появилась в избирательных бюллетенях юриста ФБК Любови Соболь. Примечательно, что мужчина проживал на территории 43-го округа столицы. Родственники мужчины о его «поддержке» Соболь не знали, сообщает ФАН.

Близкий родственник Анатолия Ткаченко рассказал журналистам, что не знает, как его подпись появилась в избирательных бюллетенях кандидата.

«Мы были не в курсе того, что подпись Анатолия Федоровича появилась в избирательных списках и не знаем, как это произошло. Испытываем по этому поводу негатив», — рассказал он агентству.

Ранее московский избирком приступил к проверке подписей, которые сдали кандидаты в депутаты Мосгордумы. В итоге большая часть подписей вызвала подозрения и была направлена в МВД для проверки. Однако представителей оппозиции это не устроило и они решили обвинить членов комиссии в предвзятости.

Сторонники Навального во время подписной кампании сетовали на то, что не могут собрать необходимого количества голосов. Но резкая смена риторики показалась подозрительной тем, кто заинтересован в честности проведения выборов в Мосгордуму.

Соболь ранее оказалась в центре скандала с подделкой подписных листов. Полицейские обнаружили штаб по фабрикации подписей в пользу юриста ФБК.