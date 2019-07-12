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13:14   12 Июля 2019
Россия

Москвичи не знают, как их усопшие родственники «подписались» за выдвижение Соболь

Москвичи не знают, как их усопшие родственники «подписались» за выдвижение Соболь

Подпись скончавшегося жителя Москвы Анатолия Ткаченко появилась в избирательных бюллетенях юриста ФБК Любови Соболь. Примечательно, что мужчина проживал на территории 43-го округа столицы. Родственники мужчины о его «поддержке» Соболь не знали, сообщает ФАН.

Близкий родственник Анатолия Ткаченко рассказал журналистам, что не знает, как его подпись появилась в избирательных бюллетенях кандидата.

«Мы были не в курсе того, что подпись Анатолия Федоровича появилась в избирательных списках и не знаем, как это произошло. Испытываем по этому поводу негатив», — рассказал он агентству.

Ранее московский избирком приступил к проверке подписей, которые сдали кандидаты в депутаты Мосгордумы. В итоге большая часть подписей вызвала подозрения и была направлена в МВД для проверки. Однако представителей оппозиции это не устроило и они решили обвинить членов комиссии в предвзятости.

Сторонники Навального во время подписной кампании сетовали на то, что не могут собрать необходимого количества голосов. Но резкая смена риторики показалась подозрительной тем, кто заинтересован в честности проведения выборов в Мосгордуму.

Соболь ранее оказалась в центре скандала с подделкой подписных листов. Полицейские обнаружили штаб по фабрикации подписей в пользу юриста ФБК.

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #мосгордума #подделка подписей

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