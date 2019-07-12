Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители

Два истребителя Су-30МКИ индийских Военно-воздушных сил получили новейшие крылатые ракеты «БраМос-А», сообщил официальный представитель компании-производителя вооружения Правин Патак. Он дал интервью РИА Новости на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в прошлом году министерство обороны Индии заключило контракт на перевооружение до 40 самолетов комплексом «БраМос», который разработали российские и индийские специалисты. Название ракеты образовано из частей наименований рек Брахмапутра в Индии и Москва в России.

«Остальные самолеты будут перевооружаться в течение ближайших нескольких лет», — добавил Патак.

В августе пройдут очередные испытания вооружения по уничтожению цели в море. Ранее были успешно сданы тесты по ликвидации наземной мишени.