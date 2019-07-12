Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Visa отметила стратегическую важность российского рынка

Visa отметила стратегическую важность российского рынка

 Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду

Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду
В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

 Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители

Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители
Visa отметила стратегическую важность российского рынка

Visa отметила стратегическую важность российского рынка

 Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду

Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду
В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

 Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители

Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители
13:14   12 Июля 2019
Весь мир

Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители

Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители

Два истребителя Су-30МКИ индийских Военно-воздушных сил получили новейшие крылатые ракеты «БраМос-А», сообщил официальный представитель компании-производителя вооружения Правин Патак. Он дал интервью РИА Новости на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в прошлом году министерство обороны Индии заключило контракт на перевооружение до 40 самолетов комплексом «БраМос», который разработали российские и индийские специалисты. Название ракеты образовано из частей наименований рек Брахмапутра в Индии и Москва в России.

«Остальные самолеты будут перевооружаться в течение ближайших нескольких лет», — добавил Патак.

В августе пройдут очередные испытания вооружения по уничтожению цели в море. Ранее были успешно сданы тесты по ликвидации наземной мишени.

«В случае проведения успешного пуска этой ракетой начнут вооружать истребители Су-30 МКИ серийно», — отметил собеседник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#индия #су-30 #брамос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...