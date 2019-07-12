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13:01   12 Июля 2019
Весь мир

Путин и Аббас обсудили ближневосточное урегулирование

Путин и Аббас обсудили ближневосточное урегулирование

Президент России Владимир Путин повел в пятницу телефонный разговор со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом, обсудив с ним проблематику урегулирования на Ближнем Востоке.

Как уточняет пресс-служба Кремля, телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе палестинской стороны.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования», - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, Владимир Путин в ходе беседы заявил, что Москва готова заниматься продвижением мирного процесса, включающего в себя возобновление палестино-израильских переговоров.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #политика #весь мир #ближний восток #аббас

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