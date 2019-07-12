РФ работает над выплатой долга перед Советом Европы
Москва работает над погашением 55 миллионов евро долга перед Советом Европы, сообщил заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Грушко 12 июля. Он дал интервью РИА Новости.
«Выплатим, естественно… Мы работаем над этим», — сказал он.
В начале лета Россия внесла в бюджет СЕ 33 миллиона евро за 2019 год. В Страсбурге отметили, что осталась задолженность за 2017 и 2018 года.
Также дипломат указал, что российская сторона готова работать с новым генеральным секретарем организации Марией Пейчинович-Бурич, которую избрали в июне. Более того, Россия рассчитывает на самое тесное сотрудничество.
Мария Пейчинович-Бурич, Министр иностранных дел Хорватии, выбрана Генеральным секретарём Совета Европы на срок в пять лет. Она приступит к исполнению своих обязанностей в октябре 2019. #PACEsummer2019— Совет Европы (@CoE_ru) 26 июня 2019 г.