РФ работает над выплатой долга перед Советом Европы

Москва работает над погашением 55 миллионов евро долга перед Советом Европы, сообщил заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Грушко 12 июля. Он дал интервью РИА Новости.

«Выплатим, естественно… Мы работаем над этим», — сказал он.

В начале лета Россия внесла в бюджет СЕ 33 миллиона евро за 2019 год. В Страсбурге отметили, что осталась задолженность за 2017 и 2018 года.

Также дипломат указал, что российская сторона готова работать с новым генеральным секретарем организации Марией Пейчинович-Бурич, которую избрали в июне. Более того, Россия рассчитывает на самое тесное сотрудничество.