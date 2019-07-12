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13:00   12 Июля 2019
Россия

РФ работает над выплатой долга перед Советом Европы

РФ работает над выплатой долга перед Советом Европы

Москва работает над погашением 55 миллионов евро долга перед Советом Европы, сообщил заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Грушко 12 июля. Он дал интервью РИА Новости.

«Выплатим, естественно… Мы работаем над этим», — сказал он.

В начале лета Россия внесла в бюджет СЕ 33 миллиона евро за 2019 год. В Страсбурге отметили, что осталась задолженность за 2017 и 2018 года.

РФ работает над выплатой долга перед Советом Европы

Также дипломат указал, что российская сторона готова работать с новым генеральным секретарем организации Марией Пейчинович-Бурич, которую избрали в июне. Более того, Россия рассчитывает на самое тесное сотрудничество.

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Автор: Анна Манц
#мид #генсек #долг #совет европы #грушко

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