Беглов высоко оценил состояние петербургских оборонных предприятий
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии закладки нового, седьмого, корабля противоминной обороны проекта 12700 «Александрит». Он также рассказал о том, как он сам оценивает состояние оборонных предприятий Северной столицы.
По информации «Невских новостей», Беглов заметил, что все предприятия справляются на «отлично».
«Я оцениваю на пять с плюсом состояние промышленных предприятий, которые выполняют оборонный заказ для нашего города», – сказал врио, подчеркнув, что у оборонных предприятий есть до 2025 года.