Беглов высоко оценил состояние петербургских оборонных предприятий

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии закладки нового, седьмого, корабля противоминной обороны проекта 12700 «Александрит». Он также рассказал о том, как он сам оценивает состояние оборонных предприятий Северной столицы.

По информации «Невских новостей», Беглов заметил, что все предприятия справляются на «отлично».