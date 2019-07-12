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12:51   12 Июля 2019
Россия

Беглов высоко оценил состояние петербургских оборонных предприятий

Беглов высоко оценил состояние петербургских оборонных предприятий

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии закладки нового, седьмого, корабля противоминной обороны проекта 12700 «Александрит». Он также рассказал о том, как он сам оценивает состояние оборонных предприятий Северной столицы.

По информации «Невских новостей», Беглов заметил, что все предприятия справляются на «отлично».

«Я оцениваю на пять с плюсом состояние промышленных предприятий, которые выполняют оборонный заказ для нашего города», – сказал врио, подчеркнув, что у оборонных предприятий есть до 2025 года.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов

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