Арест двух боевиков, готовящих врыв смертников в Тунисе, попал на видео

Силы безопасности Туниса предотвратили теракт, который должен был состояться в городе Кассерин. Правоохранители задержали двух боевиков, которые планировали подорвать себя в городском кафе.

В последние несколько недель ситуация в Тунисе значительно обострилась. Ранее «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за атаку смертника, после чего член Совфеда Ольга Ковитиди посоветовала россиянам в целях безопасности отказаться от поездок в этот нестабильный регион.