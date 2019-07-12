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13:11   12 Июля 2019
Весь мир

Арест двух боевиков, готовящих врыв смертников в Тунисе, попал на видео

Арест двух боевиков, готовящих врыв смертников в Тунисе, попал на видео

Силы безопасности Туниса предотвратили теракт, который должен был состояться в городе Кассерин. Правоохранители задержали двух боевиков, которые планировали подорвать себя в городском кафе.

В последние несколько недель ситуация в Тунисе значительно обострилась. Ранее «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за атаку смертника, после чего член Совфеда Ольга Ковитиди посоветовала россиянам в целях безопасности отказаться от поездок в этот нестабильный регион.

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Автор: Арсений Аскольский
#смертник #тунис #тероризм

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