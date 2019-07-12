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12:49   12 Июля 2019
Ближнее зарубежье

В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

Первый телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина отрыл возможность для возобновления переговоров в нормандском формате. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на размещенное в Facebook сообщение команды Владимира Зеленского. 

«Вчера Зеленский звонил президенту Российской Федерации. Это первый шаг к возобновлению переговоров в нормандской формате», — говорится в сообщении. 

Команда Зеленского также выразила надежду, что Россия освободит пленных военных моряков и других украинцев, содержащихся в России. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал разговор глав России и Украины, назвав его «прагматичным». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #весь мир #нормандский формат #зеленский

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