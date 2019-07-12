В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

Первый телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина отрыл возможность для возобновления переговоров в нормандском формате. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на размещенное в Facebook сообщение команды Владимира Зеленского.

«Вчера Зеленский звонил президенту Российской Федерации. Это первый шаг к возобновлению переговоров в нормандской формате», — говорится в сообщении.

Команда Зеленского также выразила надежду, что Россия освободит пленных военных моряков и других украинцев, содержащихся в России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал разговор глав России и Украины, назвав его «прагматичным».