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12:52   12 Июля 2019
Весь мир

Песков рассказал, с чего Путин начал разговор с Зеленским

Песков рассказал, с чего Путин начал разговор с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин начал состоявшийся накануне телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским словом «здравствуйте».

Об этом представитель главы государства рассказал, отвечая на вопрос журналистов, начал ли Владимир Зеленский свой разговор с Путиным фразой о Крыме и Донбассе, как он планировал ранее.

По словам Пескова, этот вопрос необходимо адресовать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, Путин же начал беседу со слова «здравствуйте».

Песков рассказал, с чего Путин начал разговор с Зеленским

Также Песков утвердительно ответил на вопрос о том, что разговор двух президентов накануне состоялся по инициативе украинской стороны.

«Да, это действительно была инициатива Украины. Общение глав государств согласовывается весьма оперативно. Здесь, собственно, была бы инициатива. По техническим согласованиям никаких проблем нет», - добавил он.

Отвечая на следующий вопрос, о том, планируют ли российский и украинский президенты в скором времени или в среднесрочной перспективе повторить телефонный разговор, Песков заявил, что конкретного понимания на этот счет пока нет.

Песков рассказал, с чего Путин начал разговор с Зеленским

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #украина #песков #зеленский

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