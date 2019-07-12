Песков назвал первый телефонный разговор Путина и Зеленского «прагматичным»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что первый телефонный разговор лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, прошедший накануне, был ознакомительным и носил «достаточно прагматичный характер».

Об этом сообщает ФАН в пятницу, 12 июля.

«Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было», — отметил представитель Кремля.

Путин и Зеленский в четверг, 11 июля, поговорили по телефону по инициативе Киева. Стороны обсудили урегулирование на юго-востоке Украины, переговоры в «нормандском формате», а также работу по освобождению удерживаемых лиц.