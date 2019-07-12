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12:56   12 Июля 2019
Россия

Осужденные делают мусорные баки для Томска

Осужденные делают мусорные баки для Томска

Представитель УФСИН РФ по Томской области в пятницу, 12 июля, сообщил, что осужденные из четвертой исправительной колонии строгого режима делают баки для сбора мусора по заказу местных властей, которые исправляют последствия срыва «мусорной» реформы.

По информации регионального УФСИН, баки делают из прочного металла по госстандарту. Уже сварили и собрали первые 30 мусорных баков, некоторые уже загрунтовали, поэтому ждут покраски и установки колес. Осужденные, которых при колонии обучили специальности сварщиков и слесарей, в течение месяца изготовят тысячу мусорных баков. 

Осужденные делают мусорные баки для Томска

«Это не первый заказ на производство мусорных баков и контейнеров для твердых коммунальных отходов, размещенный в ведомственных учреждениях», — уточнил главный инженер УФСИН Виталий Пичугин.

По его словам, проект позволит трудоустроить осужденных, особенно тех, кто погашает судебные иски и возмещает ущерб потерпевшим от преступлений.

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Автор: Анатолий Кубарев
#осужденные #мусор #томск #ик

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