Члены ИГ*, планировавшие крушение «Сапсана» в 2017 году, отправятся в колонию

Московский окружной военный суд приговорил членов террористической группировки «Исламское государство»*, планировавших катастрофу высокоскоростного поезда «Сапсан», к лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости 12 июля.

Напомним, что 13 июля террористы установили на железнодорожных путях металлическую конструкцию. «Сапсан», который двигался из Москвы, врезался в нее, в результате чего пять вагонов деформировались. Все пассажиры выжили. В ООО «РЖД» указывали, что ущерб от действий боевиков превысил 55 миллионов рублей.

Семь террористов, а именно: Абдулгафор Раупов, Амраджон Раупов, Джумахон Баймонов, Мухамеди Бобоеров, Сухрапджон Нозимов, Фарход Наджбудинов и Фахраджон Нозимов, приговорены к лишению свободы в колонии на срок от 15 до 21 года.

Уроженцы Таджикистана объединились в террористическую группировку в мае 2017 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.