Песков заявил, что Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в начале второй половины дня в пятницу Владимир Путин планирует провести традиционное совещание с членами Совета безопасности.

Также, по словам Пескова, в ближайшее время у президента запланирован телефонный разговор. С кем именно будет говорить Путин, пресс-секретарь не уточнил.