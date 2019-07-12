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12:32   12 Июля 2019
Россия

Песков заявил, что Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ

Песков заявил, что Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в начале второй половины дня в пятницу Владимир Путин планирует провести традиционное совещание с членами Совета безопасности.

 Также, по словам Пескова, в ближайшее время у президента запланирован телефонный разговор. С кем именно будет говорить Путин, пресс-секретарь не уточнил.

«Мы вас проинформируем о том, что обсуждалось», - заверил он, добавив, что сегодня у главы государства намечена обычная рутинная работа.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #песков #политика

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