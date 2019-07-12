Песков заявил, что Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в начале второй половины дня в пятницу Владимир Путин планирует провести традиционное совещание с членами Совета безопасности.
Также, по словам Пескова, в ближайшее время у президента запланирован телефонный разговор. С кем именно будет говорить Путин, пресс-секретарь не уточнил.
«Мы вас проинформируем о том, что обсуждалось», - заверил он, добавив, что сегодня у главы государства намечена обычная рутинная работа.