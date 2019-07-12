Член СПЧ вступился за педагога из Петербурга, которого оболгали активисты Навального

Заместитель директора гимназии Выборгского района Елена Орлова, которую глава петербургского штаба Навального — Ольга Гусева ранее голословно обвинила в подделке подписей избирателей, заручилась юридической поддержкой. В Петербург представлять интересы Орловой по делу клевете прибыл член совета по правам человека при президенте РФ, адвокат и кандидат юридических наук Шота Горгадзе.

«Я сегодня приехал в Петербург для того, чтобы уже вплотную заниматься этим делом, — рассказал «Политике Сегодня» Горгадзе. — Я знаю, что уже было подано заявление о возбуждении уголовного дела о клевете. Сегодня я буду встречаться с правоохранителями для того, чтобы уведомить их о своем вступлении в дело, ознакомлюсь с теми материалами, которые мне, согласно процессуальному закону, могут быть предоставлены. А также я вижу большую перспективу в подаче иска о защите чести и достоинства. Эти два направления мы будем вести параллельно: уголовную составляющую и гражданско-правовую составляющую».

Выпущенный петербургским штабом Навального в конце июня видеоролик повествует о якобы фальсификациях подписей в поддержку выдвижения в губернаторы врио Александра Беглова. Женщину, которая блокирует вход в администрацию Выборгского района, провокаторы зачем-то называют Еленой Орловой, хотя на кадрах другой человек. После обнародования ролика на почту настоящей Орловой стали поступать угрозы, она решила подать заявление в 25-ый отдел полиции.

О юридических перспективах иска Шота Горгадзе говорить не взялся, однако уверен, что его клиент столкнулся с клеветой со стороны активистов Навального.

«Сложно сказать, какое именно наказание понесут [сторонники Навального], но то, что тут двух мнений быть не может, человека оклеветали, это очевидно, у меня сомнений нет никаких. Какое именно будет наказание, какое решение будет вынесено судом — покажет время. Мы будем работать для того, чтобы справедливость восторжествовала. Что именно получим в результате, увидим в скором времени», — сказал Горгадзе.

Сам врио губернатора Петербурга Александр Беглов после после выхода ролика попросил полицию проверить видео. Собранные в поддержку его выдвижения в Выборгском районе 7500 подписей Беглов использовать отказался, чтобы петербуржцы не сомневались в чистоте его подписных листов.