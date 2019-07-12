Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Visa отметила стратегическую важность российского рынка

Visa отметила стратегическую важность российского рынка

 Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду

Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду
В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

 Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители

Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители
Visa отметила стратегическую важность российского рынка

Visa отметила стратегическую важность российского рынка

 Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду

Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду
В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

 Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители

Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители
12:43   12 Июля 2019
Россия

Член СПЧ вступился за педагога из Петербурга, которого оболгали активисты Навального

Член СПЧ вступился за педагога из Петербурга, которого оболгали активисты Навального

Заместитель директора гимназии Выборгского района Елена Орлова, которую глава петербургского штаба Навального — Ольга Гусева ранее голословно обвинила в подделке подписей избирателей, заручилась юридической поддержкой. В Петербург представлять интересы Орловой по делу клевете прибыл член совета по правам человека при президенте РФ, адвокат и кандидат юридических наук Шота Горгадзе.

«Я сегодня приехал в Петербург для того, чтобы уже вплотную заниматься этим делом, — рассказал «Политике Сегодня» Горгадзе. — Я знаю, что уже было подано заявление о возбуждении уголовного дела о клевете. Сегодня я буду встречаться с правоохранителями для того, чтобы уведомить их о своем вступлении в дело, ознакомлюсь с теми материалами, которые мне, согласно процессуальному закону, могут быть предоставлены. А также я вижу большую перспективу в подаче иска о защите чести и достоинства. Эти два направления мы будем вести параллельно: уголовную составляющую и гражданско-правовую составляющую».

Член СПЧ вступился за педагога из Петербурга, которого оболгали активисты Навального

Выпущенный петербургским штабом Навального в конце июня видеоролик повествует о якобы фальсификациях подписей в поддержку выдвижения в губернаторы врио Александра Беглова. Женщину, которая блокирует вход в администрацию Выборгского района, провокаторы зачем-то называют Еленой Орловой, хотя на кадрах другой человек. После обнародования ролика на почту настоящей Орловой стали поступать угрозы, она решила подать заявление в 25-ый отдел полиции.

О юридических перспективах иска Шота Горгадзе говорить не взялся, однако уверен, что его клиент столкнулся с клеветой со стороны активистов Навального.

«Сложно сказать, какое именно наказание понесут [сторонники Навального], но то, что тут двух мнений быть не может, человека оклеветали, это очевидно, у меня сомнений нет никаких. Какое именно будет наказание, какое решение будет вынесено судом — покажет время. Мы будем работать для того, чтобы справедливость восторжествовала. Что именно получим в результате, увидим в скором времени», — сказал Горгадзе.

Сам врио губернатора Петербурга Александр Беглов после после выхода ролика попросил полицию проверить видео. Собранные в поддержку его выдвижения в Выборгском районе 7500 подписей Беглов использовать отказался, чтобы петербуржцы не сомневались в чистоте его подписных листов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Сахаров
#навальный #беглов #клевета #спч #гусева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...