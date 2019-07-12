США пытаются завладеть частью Сирии

Вашингтон продолжает оккупацию САР, пуская пыль в глаза международной общественности. Об этом 12 июля сообщает ФАН.

Ранее Вашингтон призвал союзников по НАТО предоставить дополнительные войска, чтобы сменить американских военнослужащих, стоящих на посту «мира и порядка» в Сирии. При этом президент США Дональд Трамп обещал вывести войска с Сирии еще восемь месяцев назад.

Посланники Вашингтона, прибывшие в Сирию, заявили, что наращивание военного контингента в Сирии необходимо для политической поддержки руководства региона. По всей видимости, американцы не намерены покидать территорию региона и продолжат «хозяйничать» там и дальше.

Таким образом, США, прикрываясь благими намерениями, продолжают оккупацию суверенного государства, пытаясь взять под контроль местное население, чтобы затем полностью овладеть нефтяными полями, считает агентство.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, американцы пытаются оторвать от Сирии одну из ее частей после того, как не смогли свергнуть президента страны Башара Асада.

Пока САР и страны-гаранты озабочены ситуацией в Идлибе, американцы еще смогут предпринимать какие-то шаги, но в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы.