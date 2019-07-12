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12:28   12 Июля 2019
Россия

Около половины россиян относятся к Грузии безразлично

Около половины россиян относятся к Грузии безразлично

Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных. При этом большинство (71%) считают, что хорошие отношения РФ и Грузии одинаково важны для обеих стран. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение».

По данным опроса, почти половина жителей РФ (48%) безразлично относятся к Грузии, 37% — хорошо. Затруднились ответить 7%, а лишь 8% опрошенных плохо относятся к этой стране. В качестве причин положительного отношения россияне назвали «гостеприимных, хороших людей» (9%) и «нравится Грузия» (7%).

Плохо жители РФ относятся к Грузии из-за плохого отношения этой страны к России, также опрошенные заявили, что им не нравится это государство. При этом 71% респондентов полагают, что хорошие отношения Москвы и Тбилиси одинаково важны для обеих стран; 19% считают, что хорошие отношения важнее для Грузии; 3% — для России, а 8% затруднились ответить.

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. В июне в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, которые привели к приостановке авиасообщения между странами.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #опрос #грузия

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