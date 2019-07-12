Рыбин рассказал о поражающей халатности «объединенного демократа» Бабушкина

Кандидат в депутаты МГД седьмого созыва по 11-му одномандатному избирательному округу Евгений Рыбин поразился халатности своего оппонента от «Яблока» Андрея Бабушкина. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции о подготовке к выборам в МГД.

По его словам, в предвыборной кампании «объединенного демократа» были выявлены грубейшие нарушения. Подписные листы не соответствуют законодательству. Более того, номер избирательного счета претендента существует в трех видах: верный, с дополнительной цифрой и просто проставленный «звездочками».

«Контроль за подписными листами это личная ответственность кандидата», — напомнил Рыбин.

К тому же, один из сборщиков работает в избирательном комитете района Отрадное и Бабушкин знал об этом. Однако это не помешало ему сдать документы.

«Подписные листы оформлены безобразно, зачастую число заявленных листов отличается от реального количества», — продолжил он.

Рыбин напомнил, что всем москвичам предстоит жить по законам, которые будет принимать, например, Бабушкин. Если, конечно, он сможет попасть в Мосгордуму.