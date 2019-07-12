Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Visa отметила стратегическую важность российского рынка

Visa отметила стратегическую важность российского рынка

 Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду

Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду
В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

 Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители

Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители
Visa отметила стратегическую важность российского рынка

Visa отметила стратегическую важность российского рынка

 Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду

Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду
В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

В команде Зеленского надеются на возрождение нормандского формата

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

Новый президент Литвы сохранит курс на развитие отношений с ЕС и США

 Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители

Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители
12:19   12 Июля 2019
Россия

Рыбин рассказал о поражающей халатности «объединенного демократа» Бабушкина

Рыбин рассказал о поражающей халатности «объединенного демократа» Бабушкина

Кандидат в депутаты МГД седьмого созыва по 11-му одномандатному избирательному округу Евгений Рыбин поразился халатности своего оппонента от «Яблока» Андрея Бабушкина. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции о подготовке к выборам в МГД.

По его словам, в предвыборной кампании «объединенного демократа» были выявлены грубейшие нарушения. Подписные листы не соответствуют законодательству. Более того, номер избирательного счета претендента существует в трех видах: верный, с дополнительной цифрой и просто проставленный «звездочками».

«Контроль за подписными листами это личная ответственность кандидата», — напомнил Рыбин.

К тому же, один из сборщиков работает в избирательном комитете района Отрадное и Бабушкин знал об этом. Однако это не помешало ему сдать документы.

«Подписные листы оформлены безобразно, зачастую число заявленных листов отличается от реального количества», — продолжил он.

Рыбин напомнил, что всем москвичам предстоит жить по законам, которые будет принимать, например, Бабушкин. Если, конечно, он сможет попасть в Мосгордуму. 

«А я считаю, что такое поведение в начале кампании неправильное», — подчеркнул кандидат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...