Следствие просит ареста зампреда правления ПФР, обвиняемого в даче взятки

Следственные органы просят заключить под стражу заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, которого обвиняют в даче взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы 12 июля.

В ходатайстве следствия указано, что арест должен продлиться до 9 сентября текущего года.

11 июля глава ПФР Антон Дроздов подтвердил, что его заместителя задержали по подозрению в коррупции. Организация помогает правоохранительным органам разобраться в деле. Тогда же ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что Иванов подал в отставку. В фонде данную информацию не комментировали.