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12:10   12 Июля 2019
Россия

Пересадку между платформами «Стрешнево» и «Ленинградская»​​​​​​​ открыли

Пересадку между платформами «Стрешнево» и «Ленинградская»​​​​​​​ открыли

Мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров в пятницу, 12 июля, открыли северный терминал транспортно-пересадочного узла «Стрешнево», который построили в рамках интеграции станции «Стрешнево» МЦК и платформы «Ленинградская» Рижского направления железной дороги. По их словам, теперь пассажирам удобно делать пересадку по крытому переходу​​​ между платформами «Ленинградская» и «Стрешнево».

Собянин напомнил, что по Рижскому направлению до Нахабино в районе железной дороги проживают около полумиллиона человек. Теперь они могут пересаживаться на Московское центральное кольцо. Также из девяти пересадок между пригородными поездами и станциями МЦК пять уже построили, а еще три планируют открыть до конца 2019 года.

Глава РЖД добавил, что через центральный транспортный железнодорожный узел в сутки проходит около четырех тысяч различных поездов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #общество #ржд #мцк

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