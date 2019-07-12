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Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

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11:50   12 Июля 2019
Весь мир

Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

Количество погибших на корабле, набитом африканскими мигрантами, который затонул у побережья Туниса на прошлой неделе, возросло до 58 после того, как в четверг было найдено еще 38 тел, сообщил Тунисский Красный Полумесяц.

Отмечается, что возможный ущерб от инцидента может быть выше 80 жертв. Оставшиеся в живых сказали тунисской береговой охране на прошлой неделе, что лодка, перевернувшаяся после отправки в Европу из соседней Ливии, перевозила 86 человек.

«Только сегодня береговая охрана обнаружила 38 тел у побережья Зарзиса, в результате чего число погибших достигло 58», — сообщил агентству Рейтер Монги Слим, представитель Тунисского Красного Полумесяца.

Тунисские рыбаки спасли четырех человек, которые находились на борту той же переполненной лодки, но один позже скончался в больнице, сообщило агентство ООН по делам беженцев УВКБ ООН на прошлой неделе.

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Автор: Алла Ларионова
#мигранты #тунис

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