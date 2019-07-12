В ОП считают, что оппозиция организовала централизованную кампанию по подделке подписей
Член Общественной палаты и общественный деятель Илья Ремесло предположил, что у кандидатов от блогера Алексея Навального могла быть централизованная кампания по рисовке подписей. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-сконференции по выборам в Московскую городскую думу.
Напомним, что оппозиционеры не раз выступали с критикой в адрес столь жесткой проверки подписных листов. Однако, такое решение оказалось верным.
Ремесло рассказал, что почерковед сверял почерк умерших людей с другими подписями. По итогам его работы было выявлено множество подделок. При этом сборщик подписей мог действительно честно выполнять свою работу и быть невиновным.
«Две схемы использовались: сборщик сам рисовал подписи и вторая — их использовали в темную, в штабах правки вносились людьми самостоятельно, а перекладывалось все на сборщика. Сейчас их подведут под уголовку. Это серьезная многомерная схема», — уверен член ОП.
После проверки 300 подписных листов оказалось, что полсотни подписавшихся — мертвы. Более того, их число растет, ведь волонтеры продолжают посещать кладбища и находить могилы людей, которые якобы подписались.
«142 статья самая непопулярная, она сложно доказываемая… Можно доказывать сговор между сборщиком и самим кандидатом. Я не знаю о случаях уголовных дел в Москве по этой статье», — добавил он.