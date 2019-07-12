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12:03   12 Июля 2019
Россия

МЧС доставило в Иркутскую область 300 тонн гуманитарной помощи

МЧС доставило в Иркутскую область 300 тонн гуманитарной помощи

Сотрудники МЧС доставили более 300 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от паводка Иркутскую область. Об этом 12 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 

В ведомстве уточнили, что гуманитарная помощь поставляется из разных уголков страны. Так, более девяти тонн гумапомощи было доставлено на днях из Забайкальского края. 

«В составе груза все самое необходимое — бутилированная питьевая вода, дезинфицирующие средства, матрасы, спальные принадлежности, кухонная утварь, предметы первой необходимости, игрушки для детей», — рассказал собеседник агентства. 

В МЧС рассказали, что поступающая в регион гуманитарная помощь выдается и сортируется в спецпунктуах. 

«Всего в Иркутскую область из разных регионов России поступило более 300 тонн гуманитарной помощи», — сообщили в ведомстве. 

МЧС доставило в Иркутскую область 300 тонн гуманитарной помощи

Собеседник агентства проинформировал, что грузы в основном доставляются автомобилями и авиацией. Спасатели и волонтеры каждый день доставляют в труднодоступные населенные пункты воду, лекарства, еду и другие предметы первой необходимости. 

В ведомстве добавили, что грузы доставляются в основном авиацией и автомобилями, ежедневно спасатели и добровольцы доставляют в отдаленные и труднодоступные населенные пункты продукты питания, медикаменты, питьевую воду и другие предметы первой необходимости.  

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Автор: Софья Белоцерковская
#мчс #россия #политика #общество #иркутская область

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