МЧС доставило в Иркутскую область 300 тонн гуманитарной помощи

Сотрудники МЧС доставили более 300 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от паводка Иркутскую область. Об этом 12 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве уточнили, что гуманитарная помощь поставляется из разных уголков страны. Так, более девяти тонн гумапомощи было доставлено на днях из Забайкальского края.

«В составе груза все самое необходимое — бутилированная питьевая вода, дезинфицирующие средства, матрасы, спальные принадлежности, кухонная утварь, предметы первой необходимости, игрушки для детей», — рассказал собеседник агентства.

В МЧС рассказали, что поступающая в регион гуманитарная помощь выдается и сортируется в спецпунктуах.

«Всего в Иркутскую область из разных регионов России поступило более 300 тонн гуманитарной помощи», — сообщили в ведомстве.

Собеседник агентства проинформировал, что грузы в основном доставляются автомобилями и авиацией. Спасатели и волонтеры каждый день доставляют в труднодоступные населенные пункты воду, лекарства, еду и другие предметы первой необходимости.

В ведомстве добавили, что грузы доставляются в основном авиацией и автомобилями, ежедневно спасатели и добровольцы доставляют в отдаленные и труднодоступные населенные пункты продукты питания, медикаменты, питьевую воду и другие предметы первой необходимости.