Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому экс-лидер Петр Порошенко и его ближайшее окружение могут попасть под люстрацию.

Ранее глава украинского государства предложил люстрировать всех высших должностных лиц, которые находились у власти с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, в том числе Порошенко, спикера Рады, глав ряда ведомств и оборонных предприятий.

Люстрация власти стала одним из требований участников массовых протестов, которые проходили в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года и привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует стандартам ЕС.