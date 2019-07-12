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 Кандидаты Навального использовали для сбора подписей имена и паспорта умерших людей

Кандидаты Навального использовали для сбора подписей имена и паспорта умерших людей
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины
Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

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11:48   12 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому экс-лидер Петр Порошенко и его ближайшее окружение могут попасть под люстрацию.

Ранее глава украинского государства предложил люстрировать всех высших должностных лиц, которые находились у власти  с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, в том числе Порошенко, спикера Рады, глав ряда ведомств и оборонных предприятий.

Люстрация власти стала одним из требований участников массовых протестов, которые проходили в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года и привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует стандартам ЕС.

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #украина #люстрация #зеленский

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