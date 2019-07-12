Кандидаты Навального использовали для сбора подписей имена и паспорта умерших людей

Член ОП и общественный деятель Илья Ремесло заявил, что члены московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей независимых кандидатов в столичную городскую думу. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции о подготовке к выборам в МГД.

Подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь.

Ремесло отметил, что лично проводил тренинги для 20 сотрудников Мосизбиркома и обучил их обращать внимание на несоответствия. Проверка по социальным сетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а трети вовсе не существует.

«Вот Соболь: лист 464 — Березина якобы подписалась. А что мы видим? Могила ее, вот. Можете сами сходить на кладбище, проверить, что эти люди умерли», — сказал член ОП и продемонстрировал фото.

По словам представителя Общественной палаты РФ оппозиции удалось в целом собрать не более 2000 подписей. Он сообщил, что обратился в избирком с просьбой, чтобы все подписные листы с поддельными подписями были опубликованы.

«Факт рисовки есть. Оппозиция, вы довольно просто спалились», — сказал он.

Ремесло также отметил, что хочет оградить от неприятностей сборщиков подписей, которыми оппозиция цинично воспользовалась.