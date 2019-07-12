Режим ЧС ввели в Иркутской области в связи с лесными пожарами

Представитель иркутского правительства в пятницу, 12 июля, сообщил, что в области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. По его словам, в четверг, 11 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировали 15 пожаров на площади почти пять тысяч гектаров. Огонь распространяется, поэтому губернатор Сергея Левченко ввел режим чрезвычайной ситуации.

«Из общего количества природных пожаров, действовавших накануне на территории региона, лишь пять возгораний возникло по вине местных жителей. Причина остальных — грозы», — добавили в иркутском правительстве.

Задействовали более тысячи человек и 182 единицы техники. К утру пятницы в регионе зарегистрировали 33 очага возгорания на площади более 45 тысяч гектаров.