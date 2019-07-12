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11:51   12 Июля 2019
Россия

Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию

Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию

Первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия Багаудин Оздоев  подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили в пресс-службе регионального главы 12 июля. 

Такое решение Оздоев принял после совещания по вопросам строительства. Врио губернатора республики Махмуд-Али Калиматов подписал соответствующий указ и освободил его от должности.

Теперь уже бывший замглавы регионального правительства вступил на пост в мае 2017 года. До этого он был заместителем генерального директора «Кавказмежрегионгаза», а также директором филиала одной из ингушских компаний.

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Автор: Анна Манц
#увольнение #замглавы #ингушетия

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