Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию

Первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия Багаудин Оздоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили в пресс-службе регионального главы 12 июля.

Такое решение Оздоев принял после совещания по вопросам строительства. Врио губернатора республики Махмуд-Али Калиматов подписал соответствующий указ и освободил его от должности.

Теперь уже бывший замглавы регионального правительства вступил на пост в мае 2017 года. До этого он был заместителем генерального директора «Кавказмежрегионгаза», а также директором филиала одной из ингушских компаний.