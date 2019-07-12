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11:27   12 Июля 2019
Россия

Вторая группа косаток доставлена в Хабаровск

Вторая группа косаток доставлена в Хабаровск

Специалисты доставили вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» в Хабаровск из Приморья. Об этом 12 июля информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД Хабаровского края. 

«Днём в пятницу экипажи сопровождения ГИБДД встретили фуры на границе Хабаровского края и следовали с ними по территории Хабаровского края и Хабаровска до торгового порта в Северном округе Хабаровска», — рассказал собеседник агентства. 

По словам руководителя Хабаровского филиала ВНИРО Николая Колпакова, доставленные в Хабаровский край три косатки чувствуют себя хорошо. Сейчас их готовят к перегрузке на речные суда. 

В конце июня в море была выпущена первая группа косаток и белух, которые содержались в «китовой тюрьме».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #приморье #общество #косатки #белухи #китовая тюрьма

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