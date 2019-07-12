Вторая группа косаток доставлена в Хабаровск

Специалисты доставили вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» в Хабаровск из Приморья. Об этом 12 июля информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД Хабаровского края.

«Днём в пятницу экипажи сопровождения ГИБДД встретили фуры на границе Хабаровского края и следовали с ними по территории Хабаровского края и Хабаровска до торгового порта в Северном округе Хабаровска», — рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя Хабаровского филиала ВНИРО Николая Колпакова, доставленные в Хабаровский край три косатки чувствуют себя хорошо. Сейчас их готовят к перегрузке на речные суда.

В конце июня в море была выпущена первая группа косаток и белух, которые содержались в «китовой тюрьме».