Красовский заявил, что не видел сборщиков подписей за Соболь в 43-м округе

Оппозиционные кандидаты в Московскую городскую думу требуют, чтобы избирком признал подлинность собранных ими в свою поддержку подписей, несмотря на выявленные нарушения и очевидность их фальсификации.

Избранный при этом независимыми кандидатами путь публичных истерик и давления на графологов выглядит просто абсурдно. Об этом в пятницу заявил журналист и общественный деятель Антон Красовский, чье мнение приводит информационное агентство «ПолитЭксперт».

В частности, журналиста неприятно удивила бурная деятельность таких кандидатов как Яшин, Гудков и Соболь в ходе проверки представленных ими подписных листов, а также его возмутило циничное поведение этих граждан, пытавшихся скормить своим поклонникам откровенную ложь о том, что все подписи якобы собраны честно, хотя очевидно, что они «нарисованы».

По словам Красовского, он за все время подписной кампании не встретил в 43-м округе ни одного сборщика подписей от этих кандидатов.

«Я вот живу в 43-м округе. В Староваганьковском переулке. И на улицах видел я сборщиков только артиста Соколова. По квартирам ни в моем доме, ни в соседних трех (а их в моем квартале ровно четыре) никто не ходил. Ни сборщики Соболь, ни сборщики Митрохина, никто», - подчеркнул журналист.

Также Красовский отметил лицемерие Дмитрия Гудкова, который жаловался своим подписчикам в социальных сетях на утомительность многочасового ожидания проверки подлинности подписей, хотя он не может не знать о процедуре проверки.

«Дмитрий, ну вы же знаете, что проверить тысячи подписей невозможно за несколько часов. Для этого нужно несколько дней. Ну зачем же обманывать фанатов?», - обратился журналист к независимому кандидату.

Тот же упрек он адресовал и выдвиженцам команды блогера Навального, в том числе Любови Соболь, которые своей демонстративной съемкой и многочисленными вопросам сами мешали работе графологов, после чего в социальных сетях жаловались на долгую проверку.

Напомним: ранее оппозиционные кандидаты в Московскую городскую думу Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие попытались устроить протесты из-за того, что Мосгоризбирком в ходе проверки собранных ими подписей, работал «слишком тщательно» и якобы необоснованно браковал подписи. При том что еще на этапе сбора подписей в поддержку независимых кандидатов к их деятельности возникло много вопросов, в том числе и у правоохранительных органов. В частности полиция раскрыла несколько штабов, где сотрудники занимались подделкой подписей за Соболь, Яшина и Гудкова. Учитывая всю предысторию, внимательный подход комиссии к процессу проверки подлинности сданных подписей не вызывает удивления, а все обвинения в предвзятости являются лишь очередной ложью оппозиционных кандидатов.