Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского заявила, что Госбюро расследований Украины не проводило следственных действий в офисе главы государства.

Накануне, 11 июля, издание «Главком» со ссылкой на информированный источник писало, что в офисе Зеленского проходят следственные мероприятия. Речь шла о допросе работников Службы безопасности Украины (СБУ), обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты.

Ранее в мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты, расположенной в администрации президента, исчезли серверы с секретной информацией.