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Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины
Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

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11:29   12 Июля 2019
Политика

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского заявила, что Госбюро расследований Украины не проводило следственных действий в офисе главы государства. 

Накануне, 11 июля, издание «Главком»  со ссылкой на информированный источник писало, что в офисе Зеленского проходят следственные мероприятия. Речь шла о допросе работников Службы безопасности Украины (СБУ), обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты.

Ранее в мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты, расположенной в администрации президента, исчезли серверы с секретной информацией.

«Следователи Госбюро расследований были только 29 мая – по факту, обнародованному Данилюком. Польше не были. Эта информация - фейк», — говорится в заявлении пресс-службы.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #офис #обыски #сбу #зеленский

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