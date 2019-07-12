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11:18   12 Июля 2019
Россия

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за неполадок

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за неполадок

Автоматика отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской атомной электростанции, так как поступил сигнал о неполадках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение 12 июля.

«Произошло снижение мощности энергоблока по штатному алгоритму», — уточнил собеседник.

На данный момент технологический комплекс полуразгружен и отключен от сети. С точки зрения безопасности угроз нет. Инцидент квалифицируют нулевым уровнем по международной шкале INES. Условия и пределы эксплуатации также не нарушены.

Работу энергоблока восстановят после установления и устранения причин отключения. Радиационный фон в районе АЭС находится на нормальном уровне.

В начале сентября прошлого года в Челябинской области, где находится Белоярская АЭС, произошло землетрясение. Подземные толчки тогда не повлияли на ее работу, деятельность велась в штатном режиме.

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за неполадок

Белоярская атомная электростанция имени Курчатова находится в городе Заречный Свердловской области. Учреждение является старейшим предприятием из действующих, оно работает с 1964 года. Работу станции обеспечивают реакторы на тепловых и быстрых нейтронах. Для охлаждения БАЭС было выкопано Белоярское водохранилище.

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Автор: Анна Манц
#аэс #отключение #энергоблок #белоярская аэс

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