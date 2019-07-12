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Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины
Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

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11:01   12 Июля 2019
Россия

Минобороны Турции заявило о начале поставок С-400

Минобороны Турции заявило о начале поставок С-400

Министерство обороны Турции заявило о начале поставок зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 12 июля сообщает RT, ссылаясь на комментарий ведомства. 

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган обсуждал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным поставки С-400. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сделка находится на стадии реализации. 

Конфликт по поводу покупки новейших российских систем ПВО С-400 вспыхнул между Турцией и США. Вашингтон потребовал у Анкары отказаться от сделки с Россией, предложив взамен приобрести у него комплексы американского производства Patriot. В случае невыполнения условия США угрожали отменить продажу новейших истребителей F-35 для Турции. Анкара проигнорировала все угрозы и отказалась идти на уступки. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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