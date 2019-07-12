Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию

Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию

 Кандидаты Навального использовали для сбора подписей имена и паспорта умерших людей

Кандидаты Навального использовали для сбора подписей имена и паспорта умерших людей
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины
Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

 Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию

Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию

 Кандидаты Навального использовали для сбора подписей имена и паспорта умерших людей

Кандидаты Навального использовали для сбора подписей имена и паспорта умерших людей
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины
Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

 Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

11:00   12 Июля 2019
Весь мир

Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

Парламент Египта большинством голосов одобрил продление режима чрезвычайного положения на севере Синайского полуострова еще на три месяца. Об этом сообщает местное издание «Аль-Ахрам» в пятницу, 12 июля.

Такое решение принято в связи с сохраняющейся неспокойной обстановкой в этом регионе. Египетские власти в октябре 2014 года объявили о режиме ЧП и комендантском часе в некоторых районах провинции Северный Синай после двух терактов, жертвами которых стали 33 военных. Атаки стали самыми кровавыми за всю историю противостояния египетских военнослужащих и боевиков на полуострове.

После этого армия Египта начала эвакуацию населения на границе с сектором Газа, а также создание километровой буферной зоны с проблемным анклавом. Сводки об атаках боевиков на египетских силовиков и ответных операциях приходят из самой неспокойной провинции — Северного Синая — почти ежедневно. Нападения участились после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#египет #режим чп #синайский полуостров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...