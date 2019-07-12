Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова
Парламент Египта большинством голосов одобрил продление режима чрезвычайного положения на севере Синайского полуострова еще на три месяца. Об этом сообщает местное издание «Аль-Ахрам» в пятницу, 12 июля.
Такое решение принято в связи с сохраняющейся неспокойной обстановкой в этом регионе. Египетские власти в октябре 2014 года объявили о режиме ЧП и комендантском часе в некоторых районах провинции Северный Синай после двух терактов, жертвами которых стали 33 военных. Атаки стали самыми кровавыми за всю историю противостояния египетских военнослужащих и боевиков на полуострове.
После этого армия Египта начала эвакуацию населения на границе с сектором Газа, а также создание километровой буферной зоны с проблемным анклавом. Сводки об атаках боевиков на египетских силовиков и ответных операциях приходят из самой неспокойной провинции — Северного Синая — почти ежедневно. Нападения участились после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году.