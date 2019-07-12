Прохожий в Петербурге спас девушку, упавшую в канал Грибоедова

Ранним утром в пятницу 12 июля девушка при неясных пока обстоятельствах упала в канал Грибоедова в центре Петербурга.

Очевидцы происшествия вызвали сотрудников регионального МЧС, однако, когда те прибыли, их помощь оказалась уже не нужна, так как девушку из воды спас прыгнувший в канал мужчина.

Как сообщает местный телеканал «78», мужчина самостоятельно смог вытащить тонувшую девушку на берег и передал ее подоспевшим медикам.

В настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает. Подробности происшествия уточняются.