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 Кандидаты Навального использовали для сбора подписей имена и паспорта умерших людей

Кандидаты Навального использовали для сбора подписей имена и паспорта умерших людей
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины
Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

 Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

11:16   12 Июля 2019
Россия

Прохожий в Петербурге спас девушку, упавшую в канал Грибоедова

Прохожий в Петербурге спас девушку, упавшую в канал Грибоедова

Ранним утром в пятницу 12 июля девушка при неясных пока обстоятельствах упала в канал Грибоедова в центре Петербурга.

Очевидцы происшествия вызвали сотрудников регионального МЧС, однако, когда те прибыли, их помощь оказалась уже не нужна, так как девушку из воды спас прыгнувший в канал мужчина.

Как сообщает местный телеканал «78», мужчина самостоятельно смог вытащить тонувшую девушку на берег и передал ее подоспевшим медикам.

В настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает. Подробности происшествия уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #петербург #чп

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