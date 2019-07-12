Киев возмутился, что РФ признала Ukrainian World Congress нежелательной

МИД Украины раскритиковал решение Генерпрокуратуры РФ о признании нежелательной на территории России деятельности организации Ukrainian World Congress. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского дипведомства.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании нежелательной деятельности «Всемирного конгресса украинцев», — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве уверены, что такое решение «снова продемонстрировало неизменность репрессивной политики России». По их мнению, Россия намерена ликвидировать общественные организации украинского меньшинства на своей территории. МИД Украины также призвал международное сообщество квалифицировать такое решение как «дерзкое нарушение фундаментальных прав человека» и потребовал усилить давление на РФ.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев». По мнению российского ведомства, эта организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Это не первый случай подобного решения. В июне Генпрокуратура также признала фонд «Свободная Россия» нежелательной организацией.