Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В ОП считают, что оппозиция организовала централизованную кампанию по подделке подписей

В ОП считают, что оппозиция организовала централизованную кампанию по подделке подписей

 Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию

Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины
Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

 Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

В ОП считают, что оппозиция организовала централизованную кампанию по подделке подписей

В ОП считают, что оппозиция организовала централизованную кампанию по подделке подписей

 Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию

Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины
Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

 Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

10:44   12 Июля 2019
Весь мир

Додон попросит РФ о дополнительной скидке на газ

Додон попросит РФ о дополнительной скидке на газ

Молдавский президент Игорь Додон попросит у руководства РФ дополнительную скидку на газ, чтобы избежать повышения тарифов для населения и получить возможность «решать текущие проблемы». Об этом глава государства заявил в эфире телеканала Moldova1 в пятницу, 12 июля.

Додон планирует получить скидку в ближайшие четыре-пять месяцев. Также он надеется, что Москва договорится с Киевом о транзите газа и после 1 января 2020 года, когда закончится действующий контракт, и Молдавия продолжит получать газ через Украину.

Газопровод Унгень- Кишинев, который связывает Молдову и Румынию, заработает только с 2021 года, отметил Додон. Он предупредил, что это может быть также российский газ, который будет поступать через Европу в обход Украины.

«Проблему газа нам нужно решать всерьез», — подчеркнул он. 

Контракт «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» о транзите газа РФ действует до конца текущего года. В апреле российский лидер Владимир Путин предупредил, что при отсутствии договоренностей, транзит газа прекратится.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#рф #молдавия #газ #додон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...