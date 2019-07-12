Додон попросит РФ о дополнительной скидке на газ

Молдавский президент Игорь Додон попросит у руководства РФ дополнительную скидку на газ, чтобы избежать повышения тарифов для населения и получить возможность «решать текущие проблемы». Об этом глава государства заявил в эфире телеканала Moldova1 в пятницу, 12 июля.

Додон планирует получить скидку в ближайшие четыре-пять месяцев. Также он надеется, что Москва договорится с Киевом о транзите газа и после 1 января 2020 года, когда закончится действующий контракт, и Молдавия продолжит получать газ через Украину.

Газопровод Унгень- Кишинев, который связывает Молдову и Румынию, заработает только с 2021 года, отметил Додон. Он предупредил, что это может быть также российский газ, который будет поступать через Европу в обход Украины.

«Проблему газа нам нужно решать всерьез», — подчеркнул он.

Контракт «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» о транзите газа РФ действует до конца текущего года. В апреле российский лидер Владимир Путин предупредил, что при отсутствии договоренностей, транзит газа прекратится.