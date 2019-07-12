Петербурженка покусала родную дочь

Восьмилетнюю девочку покусала родная мать, ребенок госпитализирован. Случай произошел в Санкт-Петербурге. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, девочку госпитализировали 11 июля. Полицейские Калининского района получили сообщение из медучреждения, в котором сообщалось о госпитализации ребенка со следами укусов, проживающего в доме номер 9 по Тихорецкому проспекту.

«Со слов потерпевшей, телесные повреждения ей нанесла мать», — сказано в распространенном ведомством сообщении.

Агентство сообщает, что в настоящий момент полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на двух маленьких девочек напали свиньи.