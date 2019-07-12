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10:33   12 Июля 2019
Россия

Петербурженка покусала родную дочь

Петербурженка покусала родную дочь

Восьмилетнюю девочку покусала родная мать, ребенок госпитализирован. Случай произошел в Санкт-Петербурге. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

По данным ведомства, девочку госпитализировали 11 июля. Полицейские Калининского района получили сообщение из медучреждения, в котором сообщалось о госпитализации ребенка со следами укусов, проживающего в доме номер 9 по Тихорецкому проспекту. 

«Со слов потерпевшей, телесные повреждения ей нанесла мать», — сказано в распространенном ведомством сообщении.

Агентство сообщает, что в настоящий момент полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

Ранее сообщалось, что на двух маленьких девочек напали свиньи. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #происшествия #общество #санкт- петербург #пострадавшие дети

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