Работники сферы информации и связи получают меньше всего производственных травм

Сфера информации и связи, гостиничный бизнес и общественное питание попали в первую тройку самых безопасных видов деятельности, сообщает «News.ru» со ссылкой на Институт труда 12 июля.

Что касается антирейтинга, то сюда попали обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, а также деятельность в областях здравоохранения и социальных услуг. Чаще всего работники этих сфер падают с высоты или попадают в движущиеся механизмы.

Для снижения риска производственных травм должны быть обеспечены соответствующие условия работы, а также проведен инструктаж, отметили в учреждении.

«Библиотекарь, чья работа, на первый взгляд, не представляет видимой опасности, может получить травму на рабочем месте, если условия труда не соответствуют установленным требованиям», — привели пример специалисты.

Стоит отметить, что по статистике почти 70 процентов несчастных случаев на производстве происходит из-за человеческого фактора. Остальное занимает низкая культура безопасности труда, в частности несоблюдение ПДД или низкоквалифицированные ответственные сотрудники.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов уверен, что несоблюдение безопасности трудового процесса обусловлено отсутствием экономических рычагов воздействия на работодателя.

«Если мы посмотрим западный образец, там ситуация достаточно жесткая», — отметил он.

Эксперт пояснил, что там пострадавший имеет право обратиться в суд и получить страховку, которая во много раз выше, чем возмещение через госсистему соцстрахования. Помимо этого, работодатели грешны тем, что дают сотрудникам некачественные средства защиты.

Не стоит обделять вниманием и алкоголь, ведь до 80 процентов травм на производстве вызвано именно опьянением. Руководство зачастую интересует именно итог работы, а не его процесс. Именно поэтому отсутствует контроль и отлов рабочих в нетрезвом состоянии.