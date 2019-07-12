Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В ОП считают, что оппозиция организовала централизованную кампанию по подделке подписей

В ОП считают, что оппозиция организовала централизованную кампанию по подделке подписей

 Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию

Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины
Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

 Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

В ОП считают, что оппозиция организовала централизованную кампанию по подделке подписей

В ОП считают, что оппозиция организовала централизованную кампанию по подделке подписей

 Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию

Первый замглавы правительства Ингушетии уволился по собственному желанию
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины

Информацию об обысках опровергли в пресс-службе офиса президента Украины
Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

Число погибших мигрантов у побережья Туниса достигло 58

 Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова

10:44   12 Июля 2019
Россия

СК возбудил в отношении Сергея Худоногова дело о злоупотреблении полномочиями

СК возбудил в отношении Сергея Худоногова дело о злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями

Как сообщает в пятницу пресс-служба Следственного управления СК РФ по Иркутской области, следствие проверяет правомерность Худоногова, который направил коммунальные службы в первую очередь ликвидировать последствия паводка на участок, где расположен его личный коттедж.

«СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» Сергея Худоногова, подозреваемого в совершении преступления по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций», - говорится в сообщении ведомства.

СК возбудил в отношении Сергея Худоногова дело о злоупотреблении полномочиями

Напомним в конце июня – начале июля текущего года в результате проливных дождей в Иркутской области произошло сильнейшее за последние 25 лет наводнение, в результате которого погибли, по последним данным не менее 23 человек.  В пик наводнения были затоплены порядка 30 населенных пунктов в пяти районах Иркутской области, пострадали боле четырех тысяч домов, в которых проживало более 10 000 человек. 27 000 местных жителей оказались отрезаны от энергоснабжения. Для устранения последствий паводка и помощи пострадавшим министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина направил в зону бедствия военные подразделения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #иркутская область #наводнение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...