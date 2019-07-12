СК возбудил в отношении Сергея Худоногова дело о злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями

Как сообщает в пятницу пресс-служба Следственного управления СК РФ по Иркутской области, следствие проверяет правомерность Худоногова, который направил коммунальные службы в первую очередь ликвидировать последствия паводка на участок, где расположен его личный коттедж.

«СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» Сергея Худоногова, подозреваемого в совершении преступления по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним в конце июня – начале июля текущего года в результате проливных дождей в Иркутской области произошло сильнейшее за последние 25 лет наводнение, в результате которого погибли, по последним данным не менее 23 человек. В пик наводнения были затоплены порядка 30 населенных пунктов в пяти районах Иркутской области, пострадали боле четырех тысяч домов, в которых проживало более 10 000 человек. 27 000 местных жителей оказались отрезаны от энергоснабжения. Для устранения последствий паводка и помощи пострадавшим министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина направил в зону бедствия военные подразделения.