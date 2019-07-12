Президент Бразилии не исключает назначения сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассматривает возможность назначения третьего сына Эдуарду послом в Соединенных Штатах. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

«Этот вопрос рассматривается, я не исключаю этого», — отметил Болсонару.

По его словам, сын хорошо общается с детьми президента США Дональда Трампа, владеет испанским и английским языками, а также имеет опыт проживания заграницей. Болсонару считает, что по этим критериям его сын прекрасно бы справился с работой посла в Вашингтоне.

Сейчас 35-летний Эдуарду Болсонару руководит комитетом по международным делам и нацобороне в Национальном конгрессе (нижняя палата парламента Бразилии). В текущем апреле бразильский лидер уволил посла в США Сержиу Амарала, который занимал эту должность с 2016 года.