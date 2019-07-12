Задержанного по подозрению в коррупции сотрудника СКЖД уволили еще 1 июля

Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги задержали по подозрению в получении полутора миллионов рублей взятки, сообщила помощник руководителя регионального следственного управления на транспорте СК РФ Анна Терземан 12 июля.

Ранее поступали сообщения, что следователи возбудили дело в отношении сотрудника ОАО «РЖД» из Ростова-на-Дону, который получил взятку за продвижение поездов в районе Северо-Кавказской ЖД.

Терземан отметила, что подозреваемый задержан 11 июля, а в его квартире и кабинете проходят обыски.

В пресс-службе РЖД назвали имя заместителя — Алексей Черняев. Там же отметили, что сотрудника уволили с 1 июля. Однако неизвестно, произошел ли разрыв трудовых отношений до или после задержания.

«РЖД окажет необходимое содействие правоохранительным органам в выявлении всех обстоятельств данного дела», — добавили в пресс-службе.

Согласно данным следствия, Черняев и заместитель начальника управления по оперативной работе Кавказского района диспетчерского центра управления перевозками службы движения получили взятку на сумму свыше полутора миллионов рублей. Деньги передал представитель коммерческой организации за беспрепятственное движение поездов в районе ответственности взяточников.